Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Transporter mit Stein zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ihren Transporter stellte am Mittwoch, 04.05.2022 gegen 14.30 Uhr eine 46 Jahre alter Frau in der Hotzenwaldstraße ab. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses auf der Frontscheibe, an beiden Seitenscheiben, am Seitenspiegel und am Lack zerkratzt. Neben dem Fahrzeug lag ein Pflasterstein, welcher aus dem nebenliegendem Sandkasten stammt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Kratzer mit dem Stein verursacht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

