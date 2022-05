POL-FR: Vogtsburg - Diebstahl eines Wohnwagens

Freiburg (ots) - Breisach - Am Mittwoch 04.05.2022 geriet eine 70-jährige Pkw-Fahrerin gegen 21:20 Uhr in der Burkheimer Landstraße aus nicht bekannter Ursache komplett auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem an der Einmündung zum Christmannsweg wartenden Pkw zusammen. Hierbei wurden beide Beteiligten leicht verletzt, sodass sie vom DRK versorgt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen ist mit insgesamt ...

mehr