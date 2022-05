Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Arbeitsunfall - Mann kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag, 05.05.2022 gegen 08.50 Uhr verletzte sich ein 36 Jahre alter Mann schwer am Arm und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei der Sanierung der Straße "Albtalweg" bekam der 36-jährige bei Kanalarbeiten seinen linken Arm zwischen ein Abwasserrohr und einer baggernden Maulschaufel. Hierbei erlitt der Arbeiter eine offene Fraktur des Unterarmes und wurde schwer verletzt.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell