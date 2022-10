POL-F: 221011 - 1161 Frankfurt - Höchst: Fußgänger schwer verletzt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Frankfurt (ots) - (hol) Am frühen Samstagmorgen gerieten vier Männer in Alt-Sachsenhausen in Streit. Im Verlauf der daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung kamen auch Messer und Reizgas zum Einsatz. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Gegen 03:30 Uhr kam es in der Paradiesgasse zu einem zunächst nur verbal geführten Konflikt zwischen zwei ...

mehr