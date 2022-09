Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Kirmes in Dedenbach

Remagen (ots)

Am Sonntag, 11.09.2022, wurde der Polizeiinspektion in Remagen gegen 03:30 Uhr eine Schlägerei auf der Kirmes in Dedenbach mit mindestens einer verletzten Person gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Täter schon entfernt, eine Person musste mit eher leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Nach ersten Angaben eines Zeugen wurde der Geschädigte innerhalb der Sektbar von drei oder vier Personen angegriffen, im Anschluss soll sich die Rangelei dann nach draußen verlagert haben. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei Remagen um weitere Zeugenhinweise: Tel. 02642-9382-0

