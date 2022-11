Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter bauten in der Zeit vom 28.10.2022, 18.00 Uhr, bis 30.10.2022, 23.59 Uhr, den Katalysator eines auf einem Werkstattgelände stehenden Mercdedes auf der Werner-von-Siemens-Straße in Lüdinghausen aus und entwendeten ihn. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

