POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Pkw-Lenker mit Softair-Waffe bedroht Ein 27-jähriger VW Caddy-Fahrer schrie am Dienstagabend in Heilbronn einen anderen Fahrzeugführer an und hielt dabei eine Softair-Pistole in der Hand. Der Caddy-Lenker war gegen 21.45 Uhr auf der Karl-Wüst-Brücke in Richtung Neckarsulmer Straße ...

mehr