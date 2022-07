Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto überschlagen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L386 bei Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen. Ein 18-Jähriger Autofahrer befuhr die Landesstraße aus Richtung Dörrmoschel kommend in Richtung Rockenhausen. In einer Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen. Der Autofahrer, sowie seine vier Beifahrer, konnten sich selbst aus dem Auto befreien und kamen mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. Am Auto entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pirok

