Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Lauterecken (ots)

Mehrere Spielgeräte auf einem Spielplatz mit Graffitis besprüht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf dem Spielplatz in der Lautertalstraße in Lauterecken zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten sämtliche Spielgeräte mit Farbe. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Lauterecken mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

