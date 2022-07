Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorsägen bei Einbruch gestohlen

Hundsbach (ots)

Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zutritt in Geschäftsräume. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen die Täter in die Räumlichkeiten eines Forstunternehmens ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Schränke und entwendeten mehrere Motorsägen und weiteres Werkzeug. Das Diebesgut wurde sehr wahrscheinlich mit einem Transporter der Firma abtransportiert. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug außerhalb der Ortschaft aufgefunden werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Lauterecken mögliche weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell