Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb auf frischer Tat ertappt

Kusel (ots)

Am späten Dienstagabend hörte ein 73-jähriger aus Kusel laute Geräusche aus seiner Garage. Beim Nachschauen erkannte er, wie eine männliche Person mit seinem Fahrrad aus der Garage flüchtete. Der Anrufer stieg sofort in sein Fahrzeug, verfolgte die Person und konnte sein Fahrrad in einem Graben einige Meter weiter wiederfinden. Die Streife bekam durch eine namentlich nicht bekannte Zeugin einen Hinweis auf die Fluchtrichtung des Beschuldigten. Der Täter konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person konnten weitere entwendete Gegenstände sichergestellt werden. Da der Täter augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde er zur Polizeiinspektion Kusel verbracht, wo er nach einer Blutentnahme die Nacht im Gewahrsam verbringen musste. Auf den Beschuldigten kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Die Polizei bittet die namentlich nicht bekannte Zeugin, sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

