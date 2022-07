POL-PDKL: Streitigkeiten bei Paketauslieferung

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Übers Wochenende wurde eine am Erkundungsplatz "Am Rabentisch" aufgestellte Holzbank beschädigt. Der oder die bisher unbekannten Täter rissen hierbei u.a. die Rückenlehne komplett ab und einen dortigen Aufsteller aus dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen wurde an dem Platz ebenfalls ein Lagerfeuer gemacht. Der Sachschaden wird auf ca. 800EUR geschätzt. Die Polizei in Kusel sucht Zeugen ...

