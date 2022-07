POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Hasenbergstraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Mittwoch um 17:30 Uhr in der Straße "Am Römerfeld" in Bondorf ereignete. Ein bislang unbekannter LKW-Lenker kollidierte beim Rangieren mit einem geparkten Peugeot und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Anschließend fuhr der ...

