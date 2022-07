Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Mittwoch um 17:30 Uhr in der Straße "Am Römerfeld" in Bondorf ereignete. Ein bislang unbekannter LKW-Lenker kollidierte beim Rangieren mit einem geparkten Peugeot und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell