Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Tannenbäumen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 05.12.2021 17:00 Uhr bis zum 06.12.2021 10:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt 15-20 Tannenbäume aus einem umzäunten Verkaufsstand in der Frankenthaler Straße.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400EUR. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Frankenthal nach Zeugen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell