Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfallflucht - Verursacherin ermittelt

Schifferstadt (ots)

Am 05.12.2021, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin die Lillengasse in Richtung Schillerplatz. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug streifte die Fahrerin einen entgegenkommenden Radfahrer an der Hand. Hiernach setzte die 59-Jährige ihre Fahrt fort. Der 26-jährige Radfahrer verletzte sich leicht an der Hand. Nach der Unfallaufnahme stellte der Radfahrer das unfallverursachende Fahrzeug in der Burgstraße fest. Gegen die 59-Jährige wird wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

