Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Hertichstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 05:00 Uhr und 13:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hertichstraße in Leonberg, zu welcher das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in einer Parkbucht geparkten Skoda und verursachte hierbei einen Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

