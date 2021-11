Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.11.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Ladendieb kontrolliert

Ein vermeintlicher Ladendieb wurde bereits am Donnerstag vergangener Wochen auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld kontrolliert. Gegen 16.45 Uhr überprüften Polizeibeamte einen Pkw im Bereich der Rastanlage "Ob der Tauber West". Hierbei fanden sie bei einem 41-Jährigen, der Beifahrer in dem Wagen war, mehrere hochwertige Parfüme sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Der Mann konnte keinerlei plausible Erklärung zu den Gegenständen oder Nachweise vorlegen, woraufhin die Düfte im Wert von mehreren hundert Euro und die Arzneimittel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts gewerbsmäßigen Diebstahls dauern noch an.

