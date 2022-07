Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbale Streitigkeiten enden mit Strafanzeigen

Rehborn (ots)

Mehrere Personen geraten trotz Abkühlung im Glan in Streit. Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei in Lauterecken über eine bevorstehende Auseinandersetzung informiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifen die Beteiligten antreffen und den Sachverhalt aufklären. Zwei Personen hatten sich gestritten und gegenseitig beleidigt und auch bedroht. Gegen die 52 und 34 Jahre alten Männer wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt. |pilek

