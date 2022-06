Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Maus löst Brandalarm aus

Feuerwehr und Polizei rücken zu Brand in Ulmer Klinik aus

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 10:50 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Ulmer Klinik aus. Die Feuerwehr Ulm rückte mit einem Löschzug aus und auch die Polizei begab sich zu der Klinik. Dort konnte Brandgeruch von verbranntem Kunststoff festgestellt werden. Die Feuerwehr ermittelte schnell die Ursache. In einem verschlossenen Elektroverteilerkasten in der Tiefgarage war es zu einem Schmorbrand gekommen. Da sich in dem Verteilerkasten eine größere Menge Mäusekot befand, gehen Polizei und Feuerwehr von einem Kurzschluss in Folge von Tierfraß aus. Eine Gefahr für die Patienten bestand zu keiner Zeit.

