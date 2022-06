Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fehler beim Linksabbiegen

Sieben Verletzte und Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls bei Ochsenhausen am Freitag.

Ulm (ots)

Kurz vor zwölf fuhr ein 34-Jähriger in seinem Skoda die Schönebürger Straße von Schönebürg kommend in Richtung Hürbel. Er fuhr hinter einem Lastwagen und bog an der Einmündung nach Hürbel nach links ab. Dabei übersah er wohl eine 39-Jährige, die ihm in ihrem VW entgegenkam. Auch sie wollte nach Hürbel abbiegen. Der Skoda und der VW stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten insgesamt sieben Personen leichte Verletzungen. Sowohl der 34-Jährige und seine drei Mitfahrer sowie auch die 39-Järhige und ihre beiden Mitfahrer. Rettungskräfte brachten die Personen in Krankenhäuser. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang. Zur Räumung der Unfallstelle forderten sie Abschleppdienste an. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 28.000 Euro.

Hinweis:

Die Teilnahme am Straßenverkehr fordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Ablenkung und Unachtsamkeit sind häufig die Ursache schwerer Unfälle. Versuchen Sie deshalb, Ablenkung beim Fahren zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann zu einem Unfall führen. Dies dient der Sicherheit aller. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1233287

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell