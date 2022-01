Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Tatverdächtiger von Personal nach Ladendiebstahl gestellt

Soest (ots)

Ein 21-jähriger tatverdächtiger Mann wurde am Dienstagnachmittag (4. Januar 2022) vom Personal eines Modegeschäftes bei einem Ladendiebstahl an der Waisenhausstraße gestellt. Bei seinem Fluchtversuch schubste er unter anderem eine Mitarbeiterin zur Seite und schlug auch außerhalb des Gebäudes um sich. Als er sich erneut losreißen konnte, kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten legten dem mutmaßlichen Ladendieb Handfesseln an und stellten bei seiner Durchsuchung ein Messer sicher. Das Diebesgut trug er unter seiner Kleidung. Anschließend fuhren die Beamten mit dem Festgenommenen zur Polizeiwache, wo er die Nacht in der Zelle verbrachte. Er wurde am nächsten, Morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg, dem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin die Untersuchungshaft anordnete. (reh)

