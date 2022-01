Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Versucht Zigarettenautomat zu entwenden

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 02.01.2022 wurde gegen 17:15 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie zwei Täter eine in der Habsburgerallee angebrachten Zigarettenautomaten abflexen wollten. Als der Zeuge die Täter ansprach, flüchtete diese in einem roten PKW in Richtung Frankreich.

