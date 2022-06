POL-KR: Dießem/Lehmheide: Kind läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (2. Juni 2022) gegen 15:35 Uhr sprachen eine Frau und ein Mann einen 69-jährigen Krefelder auf der Steinstraße an und fragten nach dem Weg. Plötzlich schubste der Mann den 69-Jährigen, wodurch dieser auf eine Treppe fiel. Danach zog er an dem Portemonnaie, welches sich in der Gesäßtasche befand. Die Sicherungskette riss dadurch. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter in Richtung ...

mehr