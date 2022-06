Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (2. Juni 2022) gegen 15:35 Uhr sprachen eine Frau und ein Mann einen 69-jährigen Krefelder auf der Steinstraße an und fragten nach dem Weg. Plötzlich schubste der Mann den 69-Jährigen, wodurch dieser auf eine Treppe fiel. Danach zog er an dem Portemonnaie, welches sich in der Gesäßtasche befand. Die Sicherungskette riss dadurch. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter in Richtung Marktstraße.

Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und ein arabisches Erscheinungsbild. Er trug eine rote Jacke, blaue Jeans und eine Sonnenbrille. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Frau ist 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Ihre dunklen Haare hatte sie zum Zopf gebunden. Sie trug ein rotes T-Shirt, blaue Jeans und hat eine schlanke Statur. Auch sie sprach gebrochenes Deutsch und hat ein arabisches Erscheinungsbild.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (188)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell