Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Kusel (ots)

Auf der B420 zwischen Konken und Kusel kam ein 33-Jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot, vermutlich in Folge Alkoholeinflusses, am gestrigen Freitagabend gegen 19:30 Uhr in den Gegenverkehr. Beim Ausweichen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte dieser anschließend mit einem Straßenschild und der dahinter befindlichen Böschung. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte letztlich, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. |pikus

