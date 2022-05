Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer stürzt auf L160 zwischen Mörschied und Herrstein

Breitenthal (ots)

Eine niederländische Motorradgruppe befuhr am heutigen Nachmittag die L160 von Mörschied in Fahrtrichtung Herrstein. In einer Linkskurve verstieß der 71-jährige Motorradfahrer gegen das Rechtsfahrgebot und erschrak sich an einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer wich zu stark nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein erst neu erworbenes Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Wenige Minuten später landete neben der Fahrbahn der Rettungshubschrauber mit Notarzt. Glücklicherweise erlitt der Kradfahrer keine sehr schweren Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Die L160 war für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

