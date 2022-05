Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Baumholder (ots)

Am Sa., 14.05.2022, um 11:00 Uhr ist es in Baumholder, Auf Pfadsbach, zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der US Feuerwehr und der Feuerwehr aus Baumholder konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nur Sachschaden. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getätigt werden. Als wahrscheinliche Brandursache kommt ein technischer Defekt an einem Elektrogerät in Frage.

