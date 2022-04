Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermeintliche Handwerker gestellt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstag (25.04.2022) führten drei Männer aus Bremerhaven und Stade bei einer Anwohnerin in Misselwarden Gartenarbeiten aus. Während der mangelhaften Ausführung wurde die Anwohnerin bedrängt. Ein Mann hielt sich während der gesamten Zeit gegen den Willen der Frau im Haus auf. Dabei wurden immer neue Geldbeträge gefordert. Die Frau informierte schließlich die Polizei. Vor Ort konnten die drei Personen angetroffen werden. Die Arbeiten waren nur teilweise und mangelhaft ausgeführt worden. Das bereits gezahlte Geld, ein niedriger vierstelliger Betrag, konnte fast vollständig sichergestellt werden. Gegen die Männer wird nun strafrechtlich, unter anderem wegen "Wucher", ermittelt. Bereits in der vergangenen Woche kam es im Bereich Loxstedt und Cuxhaven zu ähnlichen Fällen. Hier wurden zum Teil mittlere und hohe, vierstellige Beträge gefordert.

Die Polizei rät daher erneut:

- Holen Sie sich schriftliche Angebote ein

- gehen Sie nicht auf Haustürgeschäfte ein

- werden vor Ort schnell Bargeldbeträge gefordert ist Vorsicht geboten

- Lassen Sie sich nicht verunsichern oder zu weiteren Geschäften drängen

- Kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei

