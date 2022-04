Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigung beim ehemaligen Seehospital

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag (24.04.2022) auf Montag (25.04.2022) warfen bislang unbekannte Täter drei große Fensterscheiben im Eingangsbereich des ehemaligen Seehospitals in Cuxhaven-Sahlenburg ein. Das Gelände wurde in den letzten Wochen ertüchtigt, um künftig als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt zu werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

