POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Loxstedt - Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Nückel und dem Rademoorweg. Ein 42-jährige Mann aus der Gemeinde Loxstedt kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Opel eingeklemmt, so dass ihn die Freiwillige Feuerwehr Loxstedt aus dem Wrack befreien musste. Der Verunfallte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die B 71 musste in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

+++

Cadenberge - Einbruch in Tankstelle

Am 24.04.2022, gegen 00.00 h, kam es zu einer Alarmauslösung bei einer Tankstelle in Cadenberge, Stader Straße. Durch die vor Ort eingetroffenen Beamten konnte festgestellt werden, dass eine Scheibe des Tankstellengebäudes eingeschlagen worden war und so der Täter in das Gebäudeinnere eindringen konnte. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen Tabakwaren und Alkoholika in derzeit unbekannter Menge. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte auch aufgrund von Hinweisen ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

+++

Geestland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich zwei Mal stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland am 23.04.2022 das Fahren ohne Fahrerlaubnis fest.

Einmal fuhr ein 56Jähriger Geestländer gegen 10:00 Uhr mit seinem Mofa durch Köhlen, obwohl er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Das zweite Mal fuhr ein 39Jähriger mit seinem Pkw Opel Zafira gegen 17:00 Uhr durch Langen, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen Beide werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

