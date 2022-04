Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wurster Nordseeküste: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Cuxhaven

Nordholz: Am 20.04.2022 kommt ein Radfahrer gegen 21.30 Uhr in der Schulstraße zu Fall. Hierbei zieht er sich Verletzungen im Gesicht zu. Er gibt bei der Sachverhaltsaufnahme an, dass ein in gleicher Richtung fahrender Pkw ihn touchiert und somit zu Fall gebracht habe.

Er gibt später an, dass er von einem unbeteiligten anderen Fahrzeugführer beim Aufstehen Hilfe bekommen habe. Dieser habe sich auch nach seinem Gesundheitszustand erkundigt.

Möglicherweise kann diese bisher unbekannte Person auch Angaben zum Unfallgeschehen machen. Daher bittet die Polizei dringend alle Personen, die hilfreiche Angaben machen können, sich unter 04721-5730 zu melden.

