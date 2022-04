Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven: Rentnerin übergibt Erspartes an "Handwerker"

Cuxhaven (ots)

Im Stadtgebiet Cuxhaven wurde eine Rentnerin übervorteilt.

Nachdem bei einigen Nachbarn Arbeiten durch Handwerker ausgeführt wurden, wurde auch eine Rentnerin angesprochen und ihr Arbeiten angeboten. Obwohl sie zunächst nicht überzeugt war, gab sie doch die Reparatur von Treppenstufen vor dem Haus in Auftrag.

Hierzu hob sie mehrere Tausend Euro von ihrem Sparbuch ab und übergab das Geld vorab. Die nachfolgenden Arbeiten waren jedoch nicht fachmännisch, auch eine rasche Nachbesserung erbrachte keine zufriedenstellende Ausführung.

Der Sachverhalt ist noch nicht abschließend geklärt, die Rückerstattung eines Teilbetrages wurde nun durch die Firma angeboten.

Durch die Polizei wird angeraten, vor der Vergabe von Aufträgen in Ruhe Angebote einzuholen und mehrere zu vergleichen. Wird von angeblichen Handwerkern an der Tür eine schnelle Bezahlung in bar verlangt, ist Vorsicht geboten. Die Entscheidung sollte gut durchdacht sein und man sollte, vor allem bei einem unguten Bauchgefühl mit Bekannten und Verwandten Rücksprache halten.

Gerne wird auch durch die örtlichen Polizeidienststellen in konkreten Fällen eine Beratung durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell