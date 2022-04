Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Unfall auf der B73

Cuxhaven (ots)

Einsatz von Rettungshubschrauber in Hemmoor / Hoher Sachschaden / drei Verletzte, davon zwei Personen schwer

Nachdem am Nachmittag eine 26jährige Fahrzeugführerin auf die Bundesstraße einbiegen will und aus unbekannten Gründen eine bevorrechtigte Verkehrsteilnehmerin übersieht, kommt es zu einem schweren Zusammenstoß. Hierbei werden beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt. Die verursachende junge Frau muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg verbracht werden. Glücklicherweise wird ihre fast dreijährige Tochter nur leicht verletzt.

Auch die 49jährige Führerin des anderen Pkw muss schwer verletzt in dem Krankenhaus Hemmoor behandelt werden.

Der Sachschaden wird zunächst mit 19.000,- Euro angegeben, die Bundesstraße musste für eine Stunde komplett und längere Zeit teilweise für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Somit ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen.

