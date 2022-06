Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Realschule Plus in Bleialf

Bleialf (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03.06.2022, 17:00 Uhr und dem 07.06.2022, 07:15 Uhr kam es auf dem Gelände der Realschule Plus in Bleialf an einer zur Schule gehörenden Holzhütte zu einer Sachbeschädigung.

Durch unbekannte Täter wurde die Glastür der Hütte, vermutlich durch Steinwürfe, beschädigt. Weiterhin wurde eine, im rückwärtigen Bereich der Hütte, aufgestellte Regentonne entleert und umgeworfen.

Personen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können oder denen im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich per Email unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06551-9420 bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

