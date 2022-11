Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aufgrund einer Fahrt ohne Versicherungskennzeichen und Bescheinigung durch Bad Mergentheim, muss ein Mofa-Fahrer nun mit einer Anzeige rechnen. Gegen 23.50 Uhr, wurde am Mittwoch ein Mofa-Fahrer in der Straße "Mittlerer Graben" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle wurde ein fehlendes Versicherungskennzeichen festgestellt. Besitznachweise als auch eine Bescheinigung über die Versicherung konnte er nicht vorweisen. Da das Mofa zudem noch deutlich zu schnell fuhr, wurde es im Anschluss an die Kontrolle beschlagnahmt und verbleibt bis weitere Nachweise erfolgen bei der Polizei.

Bad Mergentheim: Randalierende Jugendliche

Am 02.11.2022, um 19.10 Uhr, wurden der Polizei durch eine Anruferin mehrere randalierende Jugendliche am Marktplatz in Bad Mergentheim gemeldet. Sie sollen mit Glasflaschen umherwerfen, sich beleidigen und beinahe prügeln. Beim Eintreffen der Polizei konnten noch sieben Kinder und Jugendliche angetroffen werden, welche die Prügelei abstritten. Ein Teil der Gruppe hatte sich bereits aufgelöst. In Folge des Alkoholkonsums, musste für einen der Jugendlichen ein Rettungswagen hinzugezogen werden. Im Anschluss wurden alle Beteiligten ihren Eltern übergeben.

