Polizei Gütersloh

POL-GT: Zweifacher Brand an der Freesienstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Wochenende meldeten Zeugen zwei Brände an einem Doppelhaus an der Freesienstraße.

Zunächst wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.07., 05.15 Uhr) informiert. An der bereits fertiggestellten Gebäudehälfte kam es im rückwärtigen Bereich zum Brand von Dämmmaterial. Durch die entstandene Hitzeentwicklung wurden Teile der Fassade und Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Gütersloh konnte das Brandgeschehen umgehend löschen. Personen wurden nicht verletzt. Am Sonntag bemerkten Anwohner der noch im Bau befindlichen Haushälfte, dass es im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (17.07., 03.00 - 15.00 Uhr) erneut zu einem leichten Brand am dort gelagerten Dämmmaterial gekommen war. Den Erkenntnissen nach wurde die Verpackung des Baumaterials durch Feuerlegung beschädigt.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Insgesamt entstand durch die beiden Brände ein Gesamtsachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Brand geben? Wer hat in den angegebenen Tatzeiträumen am Tatort oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

