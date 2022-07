Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Schlägerei an der Kurfürstenstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (16.07., 22.30 Uhr) kam es am an der Kurfürstenstraße zu einer Schlägerei. Am Rande einer Feierlichkeit befanden sich mehrere Personen an der Straße, als ihren Angaben nach zwei bislang unbekannte Personen auf die Gruppe zugingen und unvermittelt auf einen 24-jährigen Gütersloher einschlugen und eintraten. Auch ein weiterer Mann, ein 32-jähriger Mann aus Sassenberg, wurde von den Männern angegriffen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Diese waren ca. 175 cm groß und wurden als korpulent beschrieben. Einer von beiden soll geäußert haben, dass der Grund des Angriffs das vorherige Überschütten seines Audi R8 mit Bier gewesen sein soll.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell