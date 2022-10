Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz der Feuerwehr: Brandmeldeanlage schlägt Alarm

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden, des 19. Oktober 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, um 15:17 Uhr, gemeinsam in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Pflegeeinrichtung haben Bewohner gekocht, wobei Essen leicht anbrannte. Der hierdurch entstandene Rauch sorgte für eine Auslösung der Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und konnte schnell Entwarnung gegeben, da hier keine weitere Gefahr bestand.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell