Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Auto fährt gegen Baum: Großvater und Enkel kommen ins Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

In den Mittagsstunden, des 19. Oktober 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth, der Gemeinde Schiffdorf, gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Wollingst und Frelsdorf in den Wollingster Ortseingang alarmiert. Um 14:48 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren hier gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall geordert. Vor Ort kam ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug, aus ungeklärter Ursache, von der Straße ab und kollidierte im Seitengraben mit einem Baum. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die beiden Insassen, ein Großvater mit seinem Enkel, das Fahrzeug verlassen und durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Geestensether Kameraden unterstützen die Kameraden aus Wollingst und Frelsdorf und konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. Der Großvater und sein Enkel kamen zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Zur Schadenshöhe oder den Umständen kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell