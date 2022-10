Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Krankentransportdienst zwei Mal binnen einer Stunde

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittagsstunden, des 13. Oktober 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zunächst um 11:20 Uhr in die Deutsche Straße - nicht unweit des Feuerwehrhauses - zu einer Tragehilfe alarmiert. Vor Ort benötigte der Krankentransportdienst die Unterstützung der Feuerwehr. Ein älterer Bewohner eines Mehrfamilienhauses, musste durch ein enges Treppenhaus, zum Krankentransportwagen gebracht werden, um einen Arzttermin wahrzunehmen. Die Feuerwehr unterstützt tatkräftig und konnte zügig wieder einrücken. Keine Stunde später, um 12:11 Uhr, wurde die Feuerwehr Spaden erneut alarmiert. Nun ging es darum, den Bewohner wieder in seine Wohnung zu bringen. Auch dieser Einsatz konnte zügig beendet werden.

