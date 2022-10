Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Feuerwehr-Einsatz in den Abendstunden

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Montagabendstunden, des 10. Oktober 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel und Geestenseth um 22:38 Uhr, durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In der Straße Hainkamp in Wehdel, löste in einem Seniorenheim die automatische Brandmeldeanlage aus und schlug Alarm. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und Erkundung der Feuerwehr konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Feuerwehr setzte die Anlage zurück und konnte somit zügig die Einsatzstelle wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell