FFW Schiffdorf: Fahrer verliert aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug

Fahrer verliert aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug

Schiffdorf-Wehdel

In den Morgenstunden, des 6. Oktober 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel um 7:20 Uhr in die Altluneberger Straße nach Wehdel alarmiert. Kurz zuvor kam es hier zu einem Unfall, wobei ein Kleintransporter von der Straße abkam, dabei einen Baum touchierte und auf einer Wiese zum stehen kam. Das Fahrzeug wurde aufgrund des Bordsteines und des Baumes stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr zunächst betreut, anschließend an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle inklusive dem Fahrzeug und reinigte die Unfallstelle. Zur Schadenshöhe und zur Ursache können durch die Feuerwehr keine weiteren Angaben getroffen werden.

