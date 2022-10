Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Glutnester in Kamin sorgen für Verrauchung im Gebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 29. September 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg um 15:17 Uhr in die Silberseestraße nach Wehdel alarmiert. In einem Wohnhaus kam es zu einer extrem starken Verrauchung. Umgehend nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnte feststellen, dass die Rauchentwicklung durch einen Kamin ausgelöst wurde. Die Lüftungsklappe des Kamins war nicht geöffnet wodurch der Rauch nicht abziehen konnte, aber weiterhin Glutnester im Kamin glimmten. Die Glutnester wurden entfernt und das Gebäude gelüftet. Nach kurzer Einsatzzeit konnte die Einsatzstelle verlassen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell