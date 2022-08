Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Kochdunst sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den frühen Mittagsstunden, des 26. August 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Wehden und der Löschgruppe Laven um 11:16 Uhr, in die Straße Am Kluswall nach Spaden alarmiert. In einem Wohnheim für betreutes Wohnen löste, durch Kochdunst, die Brandmeldeanlage aus. Aufgrund dessen, dass der Schlüssel für die Wohnung vergessen wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang mittels Leiter über den Balkon. Es ging keine weitere Gefahr aus, sodass die Einsatzstelle schnell verlassen werden konnte.

