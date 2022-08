Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Hagen-Eckesey (ots)

Am Sonntag, 21.08.2022 gegen 00:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Einmündungsbereich Schwerter Straße / Eckeseyer Straße ein Fahrzeugführer mit einem Hoverboard auf, welchen sie im Anschluss kontrollierten. Der Fahrzeugführer konnte den Beamten weder die nötige Fahrerlaubnis, noch den Versicherungsnachweis vorzeigen. Nach erfolgter Belehrung gab der Beschuldigte an, in der Vergangenheit BTM konsumiert zu haben. Der freiwillig durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Der Fahrer wurde einer Polizeiwache zugeführt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

