POL-HA: Zur Fahndung ausgeschriebenen Autofahrer bei Kontrolle festgestellt

Hagen-Vorhalle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagabend (18.08.2022) in Vorhalle ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Wetteraner war, gegen 18.30 Uhr, mit seinem BMW-Motorrad aus Vorhalle kommend auf der Weststraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe ...

