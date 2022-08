Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad im Lennetal

Hagen-Lennetal (ots)

Am Donnerstag, 18.08.2022, verletzte sich eine 53-Jährige bei einem Unfall in der Spannstiftstraße. Dort fuhr sie auf ihrem Fahrrad den Lenneradweg entlang. Im Kurvenbereich stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 16-Jährigen und dessen E-Scooter zusammen. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Jugendliche hinterließ nur seinen Vornamen und eine Telefonnummer, unter der sich zunächst niemand meldete. Die Hagenerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten konnten den 16-Jährigen ermitteln und dessen Personalien feststellen. Der Fall wurde an das Verkehrskommissariat übergeben. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell