Polizei Hagen

POL-HA: Umfangreiche Kontrolle des Verkehrsdienstes in der Innenstadt und in Hohenlimburg

Hagen-Mitte/Hohenlimburg (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei hat im Verlauf des Mittwochs (17.08.2022) erneut im Hagener Stadtgebiet umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Im Bereich der Innenstadt und in Hohenlimburg ahndeten die Beamten hierbei zahlreiche Verstöße. 26 Autofahrer waren zu schnell unterwegs. 13 Kraftfahrer hielten während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand. Auf sie kommt nun ein Bußgeldbescheid zu. In 12 Fällen waren Autofahrer nicht angeschnallt. In sechs Fällen wurde der Blinker beim Abbiegen nicht betätigt. Außerdem fertigen die Beamten vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen abgefahrener Reifen. Der Fahrer eines Paketdienstes fiel dabei nicht nur wegen seiner abgefahrenen Reifen auf. Zudem war seine Windschutzscheibe beschädigt und sein Transporter hatte keine gültige Haftpflichtversicherung. Der Mann wurde angezeigt. Ein 60-jähriger Rollerfahrer fiel dem Verkehrsdienst unangenehm auf, weil er nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Weitere gleichgelagerte Kontrollen werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen. (sch)

