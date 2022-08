Polizei Hagen

POL-HA: Nach Rotlichtverstoß am Hauptbahnhof Polizeibeamten dienstunfähig getreten

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Rotlichtverstoß an einer Fußgängerampel im Bereich des Graf-von-Galen-Ringes hat eine 20-jährige Frau einen Polizeibeamten am Mittwochmorgen (17.08.2022) dienstunfähig getreten. Die Kölnerin missachtete als Fußgängern gegen 09.30 Uhr das Rotlicht einer dortigen Ampel. Sie wurde von Polizeibeamten angesprochen und um die Herausgabe ihrer Personalien gebeten. Der Aufforderung kam die Frau allerdings nicht nach. Die Polizisten sind daraufhin mit ihr zur nahegelegenen Wache gegangen. Dort angekommen weigerte sich die Frau die Wache zu betreten. Stattdessen versuchte sie zu flüchten und wurde festgehalten. Hierbei beleidigte sie die Beamten als "Wichser" und "Bastarde". Beim Versuch der aufgebrachten Frau Handfesseln anzulegen trat sie um sich. Dabei trat sie einem Beamten so massiv in den Unterleib, dass dieser zu Boden ging. Zudem erlitt er mehrere Kratzwunden an Armen und Beinen. Mit weiteren Unterstützungskräften gelang es schließlich der Kölnerin Handfesseln anzulegen und sie auf die Wache zu bringen. Dort setzte sie ihre Beleidigungen mit Wörtern wie "Scheißbullen" und "Hurensöhne" fort. Nach einer Personalienfeststellung wurde die 20-Jährige von der Wache entlassen. Sie wurde wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und Beleidigung angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verletzte Beamte musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen und war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. (sch)

